Martedì 9 Luglio 2019, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è lanciato da una finestra della stanza degenti al settimo piano dell'ospedale del Mare. A compiere l'insano gesto è stato un paziente di 53 anni ricoverato nel reparto di Neurochirurgia che è morto sul colpo, poco dopo le 6.30 di questa mattina.L’uomo, era ricoverato insieme ad altri pazienti che dormivano e non si sono accorti dell'apertura della finestra e del lancio nel vuoto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 53enne..