Suicidio sospetto a Chiaia: la mamma fa riaprire le indagini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Febbraio 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 00:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un figlio fragile e da proteggere. Dina Ramicone non l’aveva visto, steso sul selciato di via Piscicelli a Chiaia la notte fra il 4 ed il 5 agosto, quel figlio delicato, introverso che popolava le pareti di casa di ritratti femminili dai grandi occhi e di enigmatici puzzle geometrici.«Quella notte nessuno ebbe il coraggio di dirmi: è volato di sotto, non c’è più. Intuii la mattina dopo, all’ennesima carezza silenziosa. Mi dissero la parola, alla fine: suicidio». Dina Ramicone lo racconta in un salone ovattato da tendaggi che parla di una famiglia agiata, protetta, parte della città di sopra dove si può vivere senza affacciarsi su quella di sotto. Un mondo apparentemente destinato alla felicità, senza problemi. Almeno visto da sotto. Da sopra può essere un inferno. E Dina Ramicone ora lo sa.Riccardo Bochicchio, 47 anni, figlio e nipote di influenti magistrati napoletani, è volato giù dal finestrone di un pianerottolo al primo piano del palazzetto dove viveva solo a pochi metri dalla madre, pochi metri che però a Chiaia segnano un confine. Era in short. A piedi nudi. Un volo breve ma non goffo che l’ha proiettato - lui alto un metro e 85, cento chili di peso - quasi sull’altro lato della strada, travolgendo una passante e segnando così l’ora esatta del decesso: le 23, 35. «È caduto da un’altezza ridicola - dice sua madre oggi - ma il 118 l’ha trovato morto. E devastato da segni e ferite». Il referto del 118 che la madre ti mostra dice: «Probabile defenestramento».