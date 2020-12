Napoli, sul presepe arriva il tampone sospeso realizzato da Ferrigno

Un medico e un’infermiera con mascherina che stringono tra le braccia l’Italia, simbolicamente messa in ginocchio dal Covid e a cui sottopongono il test di prevenzione gratuita che sta spopolando tra le fasce più deboli della popolazione. Ci saranno anche loro a Natale sul presepe napoletano, dove fa il suo ingresso il tampone sospeso lanciato dall’associazione Sa.di.sa. (Sanità, Diritti in Salute). A realizzare i pastori è stato il maestro di arte presepiale Marco Ferrigno, che con la la storica bottega di San Gregorio Armeno nota in tutto il mondo ha voluto omaggiare l'iniziativa solidale dell'associazione presieduta da Angelo Melone e Giada Filippetti. Un progetto che continua a riscuotere successo tra le categorie più svantaggiate dei cittadini, che non possono permettersi il costo di un test.

Prosegue intanto la terza tappa del tampone sospeso, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli, che si arricchisce di un nuovo importante tassello: fino al 23 dicembre, grazie alla collaborazione con Innovalab la possibilità di effettuare il tampone molecolare a un prezzo solidale di 35 euro.

«Con l'iniziativa partita il mese scorso abbiamo indicato una strada che è stata seguita e imitata da tanti sul territorio regionale e nazionale - spiega Angelo Melone, presidente di Sa.Di.Sa - Abbiamo identificato un problema, quello dei tamponi e siamo scesi in campo per portare il nostro contributo».

«Porteremo il tampone sospeso e quello solidale ovunque ci sia bisogno di aiuto - continua la vicepresidente dell’associazione Giada Filippetti - perché la tempestività della diagnosi, al pari di cure adeguate, è un diritto di tutti, anche delle persone con minori possibilità. Dopo Sanità e Scampìa, abbiamo portato le nostre strutture e i nostri volontari al Duomo di Napoli e a Nola, rafforzando la possibilità di screening per le fasce più deboli con tamponi molecolari a costi dimezzati rispetto a quelli ordinari. Non ci fermeremo fino a quando la pandemia non sarà alle nostre spalle».

