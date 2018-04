Era partito dal porto di Napoli alla volta dell'isola verde e, alla vista della Polizia di Stato, impegnata nei servizi di controllo agli sbarchi, ha tentato di confondersi tra i tanti viaggiatori per evitare il controllo. L'atteggiamento elusivo di un cittadino domenicano di 30 anni, Angel De Jesus Ramos Fernandes, però, non è passato inosservato agli agenti del Commissariato di Ischia che, nel corso di una ispezione, lo hanno sorpreso con un panetto di hashish di circa 100 grammi. Vano è risultato il tentativo del 30enne di confezionare, con uno strato di caffè in polvere e dei corn-flakes al cioccolato, il panetto di hashish, al fine di distogliere il fiuto dei cani antidroga, qualora li avesse incontrati sul suo percorso. Arrestato perché responsabile del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente, dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza del Commissariato, stamane, sarà giudicato con rito per direttissima.

Lunedì 2 Aprile 2018, 12:34

