Addio a Suor Elvira, aveva 46 anni: ultima telefonata agli amici più cari

Un triste risveglio per Casoria. Suor Elvira è volata in cielo. Sui social tutti vogliono ricordarla, con una foto, con un racconto della sua dolcezza e gioia di vivere. Suor Elvira ci lascia a soli 46 anni, vittima di un tumore con cui ha lottato fino alla fine sempre con il sorriso. 'Malgrado il dolore, lei trovava la forza di rincuorarci, con una telefonata, o un messaggino, che ci riempiva il cuore di felicità ', spiegano alcuni amici. Proprio domenica scorsa aveva voluto salutare con una telefonata i suoi amici più cari, che stremati dal dolore raccontano: 'Era pienamente consapevole che non aveva tempo, ma era serena'. Suor Elvira apparteneva all'Ordine delle Suore Elisabettiane Bigie, e lascia questa terra proprio nel giorno in cui si celebra San Ludovico da Casoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA