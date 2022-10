Suor Filomena Gisoldi compie cento anni e festeggia con Papa Francesco

Compleanno molto speciale per suor Filomena Gisoldi che ha festeggiato i cento anni d'età in compagnia di Papa Francesco. Religiosa della congregazione delle francescane dei Sacri Cuori, suor Filomena da oltre settant'anni anni vive nella basilica di Capodimonte, secondo il carisma della Congregazione: avere cura, accompagnare e servire nel segno, e nell'immagine, della Madonna del Buon consiglio. Una vita intera dedicata agli altri, seguendo le orme di San Francesco, tra educazione nelle scuole, giovani da accudire nelle case famiglia e assistenza agli anziani.

Partenza all'alba, in autobus, verso la città di Roma - direzione Vaticano dove, intorno a mezzogiorno, era stato programmato l'incontro con Bergoglio.

Grande emozione, un po' di agitazione e giorni interi trascorsi a pregare per arrivare pronta al cospetto del Pontefice. Felice, arzilla e sempre sorridente, suor Filomena - raccontano le religiose che hanno condiviso con lei questo momento di gioia - stentava a crederci quando le hanno dato la notizia che il Papa, sì proprio Papa Francesco, la invitava a casa sua, in Vaticano, per farle gli auguri personalmente e ringraziarla della sua totale devozione alla Chiesa e a chi, in questa lunga vita, si è rivolto a lei anche solo per ricevere una parola di conforto. D'altronde cent'anni meritano una celebrazione come si deve e suor Filomena, prima di convincersi che era tutto vero, non avrebbe mai chiesto niente di più: «Quale regalo più bello mi potevo aspettare? In questi ultimi anni ho sempre avuto un solo, grande desiderio: stringere e baciare le mani di Bergoglio. E nel giorno del mio compleanno sono stata accontentata». Accanto alla festeggiata, in piazza San Pietro, la superiora generale, madre Amabile Galatà, e naturalmente le affezionate consorelle, che quotidianamente si occupano di lei, accompagnate da monsignor Salvatore Ardesini. Suor Filomena - che risponde con un dolcissimo sorriso a ogni augurio e, anzitutto, a quello di Papa Francesco - ha alle spalle una storia drammatica, di dolore e sofferenza, che ha raccontato anche al Pontefice. Perse la mamma - finita sotto le macerie della loro casa distrutta nel terremoto dell'Irpinia del 1930 - quando era solo una bambina.

Lei invece si salvò per miracolo e, forse proprio da quel giorno, iniziò a capire in quale direzione sarebbe dovuta andare la sua vita. Rimasta a vivere in un territorio devastato dal sisma dove le abitazioni a disposizione erano di un solo vano, a pian terreno, poste talvolta al di sotto del livello stradale, la piccola Filomena cominciò ben presto a fare i conti con disagi, difficoltà e solitudine. Madre Amabile Galatà - amorevole e sempre vicina alla longeva consorella - racconta che Filomena ebbe modo di vivere la sua vocazione nella congregazione delle suore Ancelle della Chiesa che successivamente, nel 1996, confluì in quella delle Suore francescane dei Sacri Cuori.