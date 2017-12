Suor Mariarosaria investita da auto pirata nel Napoletano

Domenica 24 Dicembre 2017, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 11:05

CASORIA - Una Suora investita in via Diaz da auto pirata. Suor Mariarosaria, dell'istituto Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento, ieri pomeriggio stava attraversando la strada insieme ad altre consorelle, per rientrare nell'istituto Brando. Proprio all'altezza della scuola, un'auto proveniente da piazza Cirillo, a velocità sostenuta, investe il gruppetto di suore. Alcune riescono a mettersi al riparo indietreggiando, ma lei, suor Mariarosaria viene travolta in pieno finendo sul cofano. Decine di cittadini, tra commercianti e amici assistono alla terribile scena, alcuni riescono a prendere il numero di targa. Indaga la polizia municipale. Alla guida c'è un giovane che, come riportano alcune testimonianze, fa retromarcia per far ricadere la suora sacramentista sulla carreggiata, per poi scappare via e far perdere le proprie tracce. La suora batte così due volte il capo, riportando diverse fratture, adesso si trova alla clinica di Acerra dove dovrà subire un intervento al ginocchio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Suor Mariarosaria è molto nota in città per la sua splendida voce. Appena il giorno prima aveva pertecipato al coro di Natale nella chiesa di San Mauro. Elena Petruccelli