Napoli, furto sacrilego nella chiesa della Maternità: ma la suora fa arrestare il ladro

Martedì 8 Ottobre 2019, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 18:23

Furto sacrilego nella Chiesa di Santa Maria Francesca della Cinque Piaghe, al vico Tre Re nei Quartieri spagnoli. Un uomo si è introdotto nel luogo di culto durante la messa, è entrato in sacrestia e ha rubato un contenitore per l'incenso in argento. La fuga del ladro, però, non è durata a lungo: una suora che lo ha aveva visto scappare è riuscita a fornire alla polizia una descrizione molto accurata. Gli agenti del commissariato Montecalvario sono riusciti a bloccare il bandito in vico Lungo Gelso: Salvatore Grammatica, 39 anni, è stato arrestato e l'oggetto sacro è tornato al suo posto.La Chiesa di vico Tre Re, al numero 13, è piccolina ma sempre gremita di fedeli, tanto che le pareti sembrano fare uno sforzo a trattenerli dentro tutti insieme. Si celebra qui il culto di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, compatrona della città, unica santa napoletana, unica donna del Sud (isole escluse) a essere canonizzata.Francesca è la santa di Napoli, ma non solo; è la santa dei Quartieri, ma non solo; è soprattutto la santa delle donne dei Quartieri. Si racconta che, quando era in vita, compiva spesso il prodigio di sopportare le doglie al posto di un'altra che, intanto, partoriva senza dolore.All'ultimo piano della palazzina le due stanzette dove visse per trentotto anni e dove morì, nucleo primario di quella che sarebbe stata poi la chiesa, oggi un santuario ricco di reliquie e di ex voto. Nella prima camera,accanto al letto, la seggiola di legno e paglia dove si siedono per un istante, invocando la sua protezione, donne incinte, mogli che non riescono ad aver figli, madri preoccupate per la salute del loro bambino.E le pareti sono piene di ex voto: immagini di neonati, fiocchi rosa e azzurri, bavaglini.