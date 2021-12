Super green pass: è stretta sui controlli a Marigliano

Super green pass: task force della polizia locale di Marigliano contro i furbetti del certificato verde rafforzato. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa dispone una stretta sui controlli che continueranno fino al 15 gennaio per garantire il rispetto della legge e la tutela della salute dei cittadini. I caschi bianchi sono in azione da 3 giorni alla stazione della Circum di Marigliano per controllare il possesso del green pass rafforzato da parte dei viaggiatori.

«I controlli - spiega il maggiore Emiliano Nacar, capo dei caschi bianchi di Marigliano - continueranno fino al 15 gennaio con il costante collegamento con le forze dell’ordine del territorio. Presto estenderemo l’attività di prevenzione anche ai ristoranti ed ai bar nelle fasce serali innalzando la qualità e la quantità dei controlli con altre quattro assunzioni previste per Natale».

«Abbiamo accolto con favore l’appello che ci è stato lanciato al commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola durante l’incontro con tutti i sindaci del territorio. La città sarà ulteriormente presidiata per evitare che comportamenti non responsabili possano mettere a rischio la salute di un’intera comunità. Puntiamo - dice il primo cittadino Peppe Jossa - ad aumentare le attività di prevenzione non solo per contenere la circolazione del Covid ma anche per garantire un Natale sereno a tutti!».