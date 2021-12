Napoli, i furbetti del Super Green Pass: «Sono appena guarito» o «Il cellulare è rotto»

«Vi posso spiegare: la spunta verde non esce sul vostro cellulare perché ho fatto la prima dose di vaccino dieci giorni fa: aspetto il certificato dalla Asl tra 48 ore, non è che potreste farmi passare lo stesso?». Oppure: «Sono appena guarito dal Covid, perciò il mio Green pass non risulta ancora attivo. Però sono guarito, vi assicuro. Posso prendere la metro?». Queste sono solo alcune delle scuse che ieri, nel giorno del debutto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati