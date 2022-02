Super Green pass, controlli senza problemi per gli over 50 nello stabilimento Stellantis di Pomigliano

Situazione tranquilla ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, nel primo giorno di Super Green pass obbligatorio per gli over 50 per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Secondo quanto riferiscono alcuni sindacalisti, le tute blu dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, sono per la maggior parte vaccinate, e stamattina, all'ingresso per il primo turno di lavoro, sono entrate in fabbrica senza particolari difficoltà e non è emerso, dai controlli effettuati a campione, alcun lavoratore ultracinquantenne sprovvisto della certificazione verde necessaria per poter accedere alla propria postazione.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS No vax, da oggi per gli over 50 maxi multe e sospensione dal posto di... LO SCENARIO Green pass verso l'abolizione? Costa: «Dopo il 31 marzo... LA QUERELLE Dalle fabbriche ai Comuni quante «assenze» no-vax

Situazione confermata da fonti aziendali secondo le quali in tutti gli stabilimenti Stellantis in Italia sarebbero solo poche decine gli over 50 non ancora vaccinati e quindi sprovvisti del super green pass obbligatorio in vigore da oggi.