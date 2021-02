Carmen Padula, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, è stata appena pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova guida sul Superbonus, aggiornata a febbraio 2021. Tra poche settimane scade il termine per inviare la Comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate per le spese sostenute nell'anno 2020 Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e delle altre agevolazioni per i lavori edili. Quali sono i suoi suggerimenti?

«La nuova Guida recepisce tutte le modifiche intervenute in questi ultimi mesi, incluse le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021. Il termine per l’invio della Comunicazione della cessione scade il 16 marzo. Dalle numerose domande che vengono poste quotidianamente, anche sui social, sembra che molte persone non abbiano ben compreso i rischi connessi ad una eventuale fruizione irregolare della maxiagevolazione. Molti hanno fatto la corsa a cedere la detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020 senza aver verificato la correttezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa. Nella nuova Guida è chiaramente precisato che saranno effettuati anche controlli successivi, tenendo conto delle segnalazioni delle altre amministrazioni. L’Agenzia delle Entrate, anche nei prossimi anni, verificherà la regolarità delle asseverazioni, di tutti i documenti e dei dati già in possesso. Suggerisco di rivolgersi ai professionisti anche per effettuare la cessione del credito relativo ai bonus ordinari».

Come funziona esattamente il meccanismo della cessione del credito?

«Chi effettua i lavori, anziché beneficiare della detrazione, può optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa può usufruire dello sconto in fattura. In pratica il contribuente, concluso l’accordo con il cessionario o con il fornitore che effettua lo sconto, in relazione allo stato di avanzamento lavori, comunica telematicamente l’opzione all’Agenzia delle Entrate, compilando i campi della sezione “Comunicazione opzioni interventi edilizi e Superbonus”. In caso di interventi di efficientamento energetico, la Comunicazione deve essere trasmessa cinque giorni dopo la ricevuta dell’Enea di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. Per gli interventi ammessi al Superbonus, non è possibile cedere il credito per più di due SAL. Il cessionario a sua volta accede alla “Piattaforma Cessione Crediti” e il giorno 10 del mese successivo alla Comunicazione è disponibile nel proprio cassetto fiscale il credito che potrà essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 o cedere ulteriormente ad altri soggetti».

Se si tratta di interventi edili sull’edificio unifamiliare, chi deve provvedere all’invio della Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura?

«La Comunicazione può essere trasmessa dal committente o da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. In caso di Superbonus deve essere trasmessa esclusivamente dal professionista che ha rilasciato il Visto di conformità».

In caso di cessione di credito per interventi su parti comuni di edificio con più proprietari, la Comunicazione deve essere trasmessa dall’amministratore?

«In questa ipotesi deve essere compilata ed inviata dall’Amministratore del Condominio o, in caso di Condominio Minimo, dal condomino incaricato direttamente oppure da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. In caso di Superbonus deve essere trasmessa dal professionista che ha rilasciato il visto di conformità oppure dall’Amministratore di Condominio o dal condomino incaricato. In questa ipotesi occorre che il soggetto che rilascia il visto verifichi e validi i dati della Comunicazione».

Qual è il periodo per cui spetta il Superbonus? Fino a quando è possibile cedere il credito?

«L’agevolazione spetta nella maggior parte dei casi sulle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022. In specifici casi il periodo è esteso al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023, consiglio di consultare la Guida. Per quanto riguarda il credito maturato sulle spese sostenute nell'anno 2020 è possibile optare per la cessione inviando la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021. Con riferimento, invece, al credito maturato sulle spese sostenute nell'anno 2021, secondo l'attuale normativa, sarà possibile inviare la Comunicazione dell’opzione entro il 16 marzo 2022. In specifici casi limitati, il termine è esteso all’anno 2023, come meglio precisato nella Guida».

Il Visto di conformità fiscale è richiesto per qualsiasi cessione?

«No, è richiesto esclusivamente in caso di cessione del credito o sconto in fattura maturato su interventi ammessi al Superbonus. In pratica si tratta di un’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie e l’esistenza dei presupposti per ottenere la maxi agevolazione. Il Visto di conformità fiscale deve essere rilasciato da determinate categorie di soggetti estranei alla Amministrazione Finanziaria. Tra questi rientrano anche i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili».

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia dei debiti verso l’Erario è possibile usufruire della maxi agevolazione?

«L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile utilizzare i crediti in compensazione, anche in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro. In pratica non si applica il divieto».

Lo scorso anno ha scritto un manuale sul sisma bonus, ecobonus e facciate, lo ha aggiornato con le novità del Superbonus?

«Ho preferito aspettare che si definisse bene lo scenario del Superbonus, in questi ultimi mesi abbiamo assistito a numerose modifiche degli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio, nel frattempo ho raccolto tutte le risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate pubblicate da settembre ad oggi. Ora che è stata pubblicata la Legge di bilancio 2021 e la nuova Guida sul Superbonus dell’Agenzia delle Entrate sono pronta per l’uscita, a breve, del mio nuovo libro impostato con modalità diversa rispetto ai manuali e di facile comprensione per tutti».

