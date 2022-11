Superbonus, l'ira dei Commercialisti 35mila imprese in crisi per il blocco

Il 22 novembre alle ore 15 si terrà una tavola rotonda presso la sala consiliare del Comune di Giugliano in Campania con Mariolina Castellone, Michele Schiano di Visconti, Nicola Pirozzi e Luigi Della Gatta. “I crediti da bonus edilizi bloccati nei cassetti fiscali e le prospettive di rilancio della misura agevolativa quale strumento di sostegno economico, rigenerazione urbana e sostenibilità” è il tema della tavola rotonda che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Giugliano in Campania, promossa dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Francesco Matacena, con il patrocinio degli ordini professionali: Ingegneri e Geometri di Napoli, Architetti di Caserta. Nel corso dei lavori sarà affrontato il delicato e preoccupante tema del blocco delle cessioni dei crediti di imposta da parte degli intermediari finanziari che sta mandando in crisi l’intero meccanismo dello sconto in fattura, minacciando le sorti di circa 35 mila imprese del settore edile e di almeno centomila dipendenti, oltre che creare disagio e contenziosi con i committenti che si ritrovano cantieri avviati e non terminati.

L’Agenzia delle Entrate, seppur nell’ambito dei controlli antifrode, di frequente sospende le cessioni di crediti per un lungo periodo, contribuendo a creare ulteriori difficoltà operative. In quest'ottica saranno esaminate le proposte di modifica che il nuovo Governo sta introducendo con il “Decreto aiuti quater” che non sembra vadano nella direzione di risolvere queste problematiche, quanto piuttosto di limitare lo strumento agevolativo riducendo l’incentivo dal 110 al 90%.Le problematiche saranno oggetto anche del confronto politico tra Mariolina Castellone (M5s) vicepresidente del Senato, che sosterrà la voce dell’opposizione edella parte politica che i bonus edilizi nella forma attuale li ha introdotti e Michele Schiano di Visconti (FdI), componente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, rappresentante dell’attuale maggioranza che sostiene il Governo. Il dibattito, moderato da Gerardo Carleo (consigliere dell’Odcec Napoli Nord), sarà preceduto dai saluti istituzionali di Nicola Pirozzi (sindaco di Giugliano in Campania, Francesco Matacena (presidente dell’Odcec Napoli Nord) e dalla consigliera Tina Bove. Interverranno Luigi Della Gatta(presidente dell’Ance Campania), Raffaele Iodice (consigliere Odcec Napoli Nord), Raffaele De Rosa (vice presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli), Raffaele Cecoro (presidente dell’Ordine degli Architetti di Caserta), Maurizio Carlino (presidente del Collegio dei Geometri di Napoli), il Maurizio Sansone (presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Napoli), Rosa Pennacchio (imprenditrice dell’Unione Industriale di Napoli), Giuseppe Fontanella e Teresa Angelino (commercialisti).Le conclusioni saranno affidate a Angelo Capone (consigliere segretario dell’Odcec di Napoli Nord).