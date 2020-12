Superbonus, via al webinar Architetti-Genio Civile di Napoli

Oggi giovedì 17 dicembre alle ore 16 si terrà il webinar tra l'Ordine degli Architetti di Napoli e il dirigente del Genio Civile, Roberta Santaniello. Incontro nato dall'esigenza di migliorare e semplificare il rapporto con gli utenti in riferimento alle agevolazioni dei Superbonus 110%. In particolare, nel corso del webinar saranno sottoposti al dirigente del Genio Civile i quesiti, precedentemente raccolti tra i professionisti iscritti all'Ordine, sulle modalità di presentazione delle pratiche e sui sistemi di riduzione dei tempi di attesa in un'ottica - spiegano gli organizzatori - di «reciproca collaborazione».

All'evento (per seguirlo https://register.gotowebinar.com/register/7362412734637252623), oltre alla dirigente del Genio Civile di Napoli, parteciperanno il vicepresidente dell'Ordine degli architetti PPC di Napoli, Domenico Ceparano, i consiglieri Antonio Cerbone (Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza Abitativa), Concetta Marrazzo (Dipartimento Politiche Urbane e Periferie), Antonio Coppola (Dipartimento Formazione ed Internazionalizzazione), e Antonio Ciniglio (Dipartimento Lavori Pubblici).

Una iniziativa, quella messa in campo dall'Ordine degli Architetti PPC di Napoli, che segue l'istituzione - nelle scorse settimane - di uno sportello di consulenza permanente per la gestione ottimale del Superbonus 110% aperto a tutte le professionalità protagoniste nell’attivazione e realizzazione del Superbonus, dai professionisti alle imprese edili, all'Agenzia delle Entrate.

