Napoli a segno nell'ultimo concorso del SuperEnalotto: un giocatore ha sfiorato il Jackpot e centrato un 5 da 32.842,48 euro. La schedina vincente, fa sapere Agipronews, è stata convalidata al Punto Snai di via Nuova Poggioreale 9. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 55,2 milioni di euro, quarto premio in palio più alto al mondo e terzo in Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 17:54

