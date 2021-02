Superenalotto: centrato ad Acerra un «5» da 33mila euro

È Acerra, comune in provincia di Napoli, a festeggiare grazie al SuperEnalotto: nel concorso di martedì 9 febbraio, infatti, è stato centrato un "5" da 33mila euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita di Silvia Terracciano in via Diaz 41.

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 105,4 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il "6" manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

