SuperEnalotto, doppietta di 5 in Campania: i superfortunati a Casavatore e Contrada

Campania protagonista nel weekend del SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 23 maggio 2020 in regione sono stati centrati due 5 da 55.711,29 euro ciascuno. Una vincita, spiega Agipronews, è stata realizzata a Contrada, in provincia di Avellino, presso il Tabacchi Pagliosa di Piazza Sant'Antonio 23. L'altra giocata fortunata, invece, è stata effettuata in provincia di Napoli, a Casavatore, presso la Caffetteria Marconi di via Marconi 176/178. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 43 milioni di euro, primo premio in Europa e terzo al mondo.