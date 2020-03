SuperEnalotto, in Campania: doppietta di «5» a Pompei e Pozzuoli

Provincia di Napoli a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera sono stati centrati due "5" da 54.319,39 euro ciascuno, a Pompei e a Pozzuoli. A Pompei la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata giocata al Caffè Calabrese di via Lepanto 277, mentre a Pozzuoli la giocata fortunata è stata convalidata presso l'Area di Servizio Esso sulla Tangenziale di Napoli al Km 2,5. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 29,5 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

