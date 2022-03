SuperEnalotto, Campania a segno: a Sant'Antonio Abate centrati due Cinque

La Campania torna protagonista al SuperEnalotto: nel concorso dell’8 marzo sono stati centrati due Cinque del valore di 9.496,82 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate nella cartoleria di via De Luca 5 a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 169,2 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

APPROFONDIMENTI LA VINCITA 10eLotto, centrato nel Salernitano un nove Oro da 50 mila euro LA VINCITA 10eLotto, la fortuna bacia Napoli: centrato un sette Doppio oro da... I NUMERI Lotto, vincite per oltre 30mila euro a Napoli e provincia

L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fm), mentre in Campania il Sei manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.