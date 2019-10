Campania ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera in regione sono state centrate due vincite con i 5 da 26.028,30 euro ciascuna, informa Agipronews. Una vincita è stata realizzata a Portici, in provincia di Napoli, alla Tabaccheria Giordano di via Libertà 131/133, mentre l'altra schedina vincente è stata convalidata a Caserta alla Tabaccheria Affinita di via Caduti del Lavoro 56. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 17,7 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 15:29

