SuperEnalotto, Campania premiata con due 5: vincitori a Napoli e Castellammare

Campania protagonista dell'ultimo appuntamento del SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 4 giugno in regione sono arrivati altri due "5", ciascuno da 51.933,72 euro: il primo, riporta Agipronews, è stato centrato a Napoli, nella tabaccheria di corso Duca d'Aosta 88, mentre il secondo è finito a Castellammare di Stabia, presso la tabaccheria di via Ponte della Persica 153. Il Jackpot, intanto, è arrivato a 47,3 milioni: la caccia alla sestina vincente riprenderà sabato 6 giugno. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro andati ad Arcola (La Spezia), mentre in Campania non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti proprio a Castellammare di Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA