Mercoledì 10 Luglio 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campania fortunata al SuperEnalotto: nel concorso di ieri, 9 luglio 2019, due giocatori hanno sfiorato la vincita più alta della storia del gioco, centrando altrettanti 5 da 51.421,20 euro, riferisce Agipronews. Si festeggia a Napoli, in via del Macello 50, nel Caffè La Lucia...na. L'altra vincita, invece, è stata centrata in provincia di Caserta, ad Alife, nel Gran Caffè Allipharum di piazza della Liberazione 14. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire e ha raggiunto i 185,7 milioni di euro, premio più alto in assoluto nella storia del gioco e primo al mondo. L’ultimo avvistamento è stato più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.