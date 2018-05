Lunedì 7 Maggio 2018, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 17:39

Pochi euro messi in gioco e il Jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato, ma un premio di consolazione da 35mila euro grazie a un 5: è il colpo riuscito a due giocatori campani, con le schedine vincenti, come riporta Agipronews, convalidate a Napoli (Edicola Depretis in via Depretis 25) e Trentola Ducenta (Caserta, ricevitoria Fabozzi in via Nunziale Sant’Antonio 62). Il Jackpot, nel frattempo, vola a 31,2 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.