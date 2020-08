SuperEnalotto: sfiorato il Jackpot, colpo grosso in tabaccheria a Napoli

Napoli a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di ieri, 11 agosto, in città un fortunato giocatore ha sfiorato la sestina esatta, e centrato un "5" da 31.141,57 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Artuso, in Corso San Giovanni a Teduccio 1032. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 25,4 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA