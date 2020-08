Superenalotto, a Napoli Ferragosto caldissimo con un «5» da 38mila euro

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di mezza estate per un giocatore del SuperEnalotto di Napoli, che nel concorso di giovedì 13 agosto ha centrato un "5" da 38.811,03 euro., il Jackpot metterà invece sul piatto 26,4 milioni. L'ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.