Il SuperEnalotto premia Napoli: tre 5 in città e provincia

SuperEnalotto, Campania superstar: centrati tre 5 da 13.646,96 euro. Il primo a Napoli presso l’Eurocaffè in via Empedocle 70/74; il secondo a Portici, in provincia di Napoli, alla Tabaccheria riv. 10 di Casale Carmine in via Università 56 mentre il terzo è stato realizzato a Sant’Anastasia, sempre in provincia del capoluogo campano, presso il Banco Lotto in via Arco 118. Il Jackpot in palio domani sarà di 50,7 milioni di euro. L'ultimo 6 è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

