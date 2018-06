Torna il 6 al concorso del Superenalotto: vinti oltre 51 milioni (per la precisione 51 milioni 393.733 euro) grazie a un sistema «a caratura» giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Le 45 quote da 7 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal in diverse città italiane e poi proposte ai propri giocatori. L'ultimo «6» - da 130,2 milioni - era stato vinto lo scorso 17 aprile a Caltanissetta



Le 45 quote, ciascuna delle quali si è aggiudicata oltre un milione di euro, sono state vendute in ricevitorie Sisal dislocate in tutta la penisola. Nel dettaglio, a Casalfiumanese (Bologna), Borgo San Lorenzo (Firenze), Campobasso, Medicina (Bologna), Atripalda (Avellino), Torino, Novate Milanese (Milano), Milano, Corsico (Milano), Cernusco sul Naviglio (Milano), Brescia, Piacenza, Venezia, Prato, Peccioli (Pisa), Barletta, Molfetta (Bari), Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria, Roma, Notaresco (Teramo), Penne (Pescara), Napoli, Avellino e Teverola (Caserta), Cava dè Tirreni (Salerno), Agropoli (Salerno), Castellammare di Stabia (Napoli). Quella di stasera è stata la seconda vincita con punti 6, dopo quella di aprile, del 2018. La sestina vincente è stata: 4, 17, 29, 55, 67, 70 - Jolly 72 - SuperStar 49. Con quella di di oggi sono 120 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il Jackpot vinto questa sera si classifica nella 19/a posizione delle vincite più alte realizzate nella storia del gioco.



Queste le ricevitorie campane dove sono state acquistate le quote vincenti: Bar Paradiso, via Appia 197/199, Atripalda; Bar Tabacchi Fontana, via Montagna Spaccata 379, Napoli; Cartoleria Sparano, corso Garibaldi 147, Napoli; Tabaccheria via Pianodardine ang.via Fasana, Avellino; Tabacchi strada prov. Teverola-Carinaro, Teverola; Tabaccheria D'Amico corso Umberto 165, Cava de' Tirreni; Maison du Tabac, via De Gasperi 50, Agropoli; Tabaccheria Gemini, via Pozzillo 72, Castellammare di Stabia.



Sabato 23 Giugno 2018, 21:50 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 22:24

