Napoli, all'ospedale Santobono i volontari ABIO Napoli e i Supereroi Acrobatici insieme per regalare una Pasqua serena ai piccoli pazienti

Questa mattina all'Ospedale Santobono di Napoli i supereroi hanno invaso le corsie dell'ospedale i SupereroiAcrobatici, tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, hanno fatto tappa in reparto per regalare una mattinata di spensieratazza ai bambini ricoverati.

L'iniziativa, organizzata dall'Associazione ABIO Napoli in collaborazione con l'Associazione SEA «SuperEroiAcrobatici ODV ETS», ha trasformato l'ospedale in un ritrovo fantascientifico, dove il sogno di abbracciare il supereroe preferito è diventato realtà.

I supereroi si sono calati dall'ato ed entramndo hanno sopreso i piccoli pazienti incantandoli e donando loro sorrisi e spensieratezza: bambini, adolescenti e genitori hanno accolto i supereroi con immensa gioia.

Giochi, risate e foto ricordo hanno riempito le stanze di allegria, regalando ai bambini e agli adolescenti un momento di evasione dalla malattia.

Elio Alfieri, presidente di ABIO Napoli ha commentato: «È stata un'esperienza molto emozionante. Vedere i volti dei bambini e degli adolescenti illuminarsi di gioia è stata la ricompensa più grande. Il nostro obiettivo è dare sostegno, forza e speranza alle famiglie che vivono l’esperienza dell’ospedalizzazione. Per noi, non c'è niente di più bello che vedere bambini e adolescenti felici».

Questa collaborazione tra ABIO Napoli e SEA «SuperEroiAcrobatici ODV ETS» è un esempio di come diverse realtà, possano unirsi per portare sollievo e magia ai bambini e agli adolescenti che si trovano in ospedale, una testimonianza di impegno costante delle associazioni che provano a rendere più leggero e sopportabile il percorso di cura dei piccoli pazienti, lasciando un bel ricordo tra i letti d'ospedale.

Promotrici di questa iniziativa sono state Anna Marras fondatrice dell'associazione SEA «SuperEroiAcrobatici ODV ETS» e la Dott.ssa Caterina Battista che insieme alla Direzione Sanitaria dell' AORN Santobono Pausillipon, si sono impegnati per la realizzazione di questa giornata. Protagonisti anche i volontari di ABIO Napoli che ogni giorno sono al fianco dei bambini, degli adolescenti ricoverati e delle loro famiglie e si impegnano a rendere più accogliente e sereno l'ambiente ospedaliero.