A casa e sul tetto pistole e il supermarket della droga: arrestati madre e figlio a Scampia

Venerdì 27 Luglio 2018, 10:40

Nel corso di perquisizione nell’abitazione in cui Giovanna Monetti, 38enne di Scampia già nota alle forze dell'ordine, i carabinieri della stazione Quartiere 167 hanno rinvenuto una pistola a salve, 38 cartucce, tre involucri contenenti e 19 grammi di cocaina, una dose di hashish e una di marijuana, 55 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di stupefacente; tutto era nascosto in intercapedini ricavate in cucina e nel piatto doccia. All'esterno dell’edificio, invece, i carabinieiri hanno recuperato una busta defenestrata dalla donna con 1.700 euro, 21 grammi di hashish e 12 grammi di marijuana. E ancora, sul tetto e nel vano ascensore, sono stati sequestrati 18 dosi di kobret, 34 di eroina, 123 di cocaina, 87 grammi di hashish divisi in stecchette, una busta termosaldata contenente un etto di cocaina pura e 50 cartucce per pistola semiautomatica.La donna è stata immediatamente arrestata. Con lei il figlio Vincenzo Mari, 18enne, anche lui già noto alle forze dell'ordine.