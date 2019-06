Napoli, ruba cosmetici nel supermercato e li nasconde nello zaino: arrestato

Martedì 18 Giugno 2019, 12:44

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno arrestato Pietro Ciotola, 36 anni, responsabile del reato di furto aggravato. Ieri pomeriggio la Sala Operativa ha inviato i poliziotti in un supermercato di corso Europa dove era appena avvenuto un furto. Gli agenti hanno accertato che poco prima il 36enne era entrato nell’esercizio commerciale e, una volta raggiunto il reparto di profumeria, aveva rubato diversi prodotti cosmetici nascondendoli in uno zainetto.Il ladro ha quindi cercato di guadagnare la fuga superando le barriere antitaccheggio ma è stato subito raggiunto da un addetto alla vigilanza e dal contestuale arrivo della volante della Polizia. La merce, per un valore di circa 140,00 euro, è stata riconsegnata al supermercato mentre per Ciotola è scattato l’arresto.