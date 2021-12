SuperEnalotto: centrato un 5 a Giugliano per oltre 70mila euro

La Campania festeggia grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 28 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un 5 del valore di 74.916,01 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Campano 576 a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Due giorni fortunati per la Campania dato che anche nel concorso del 27 dicembre è stato centrato un 5 del valore di 23.950,73 euro ad Aversa.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ SuperEnalotto, Natale felice a Santa Maria con un 5 da 24mila euro LA VINCITA SuperEnalotto, Aversa baciata dalla fortuna: centrato un 5 dal valore... LA VINCITA Lotto, poker di vincite in Campania: premi di oltre 50 mila euro

Nel frattempo il Jackpot è salito a quota 132,4 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.