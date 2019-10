Pompei, Supplica blindata: ecco il piano sicurezza per i 50mila fedeli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Ottobre 2019, 13:00

A partire dalle 20 di oggi Pompei sarà blindata per accogliere i 50mila pellegrini che domani giungeranno dall'Italia e dal mondo per partecipare alla preghiera universale della Supplica. Più di cento uomini tra poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili urbani e volontari (i caschi bianchi torneranno in strada in un giorno festivo dopo un anno di stop per mancanza di fondi) presidieranno la basilica e l'area circostante, ritenute «obiettivo sensibile» dal Viminale, per garantire la sicurezza del rito religioso. Per l'occasione è stata impegnata l'unità cinofila anti-terrorismo - di polizia e carabinieri - e quella degli artificieri per bonificare il palco allestito sul sagrato e i giardini di piazza Bartolo Longo. Saldati i tombini delle fognature e sigillati i cestini della spazzatura, presenti nel quadrilatero viario che circonda la zona sacra, per evitare l'occultamento di eventuali ordigni esplosivi.