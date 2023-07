Supporto psicologico per gli studenti: nasce la rete tra Federico II e Regione Campania

Rispondere concretamente alle esigenze degli studenti universitari offrendo una assistenza psicologica gratuita per intercettare, fin dal primo momento, i bisogni delle «risorse del nostro domani». È il lodevole obbiettivo posto alla base della rete che vede Regione Campania, Università Federico II, Asl Napoli 1 Centro e Policlinico federiciano in campo per sostenere le fragilità di giovani studenti e studentesse dell’ateneo partenopeo.

Una sana sinergia istituzionale, concretizzata stamane a Palazzo Santa Lucia con la firma congiunta del protocollo d'intesa volto a potenziare l’attuale servizio di counseling, già fornito dalla Federico II, attraverso un significativo incremento di sportelli di ascolto e l'attuazione di percorsi e servizi di assistenza di natura psicologica in caso di urgenze.

Portando quindi i ragazzi all’interno di un percorso, fatto dalla cooperazione tra gli enti, che dai banchi dell’università arriva fino alle istituzioni sanitarie regionali facilitando l’accesso per i laureandi alle consulenze psicologiche.

La rilevanza di tale strumento è tutta riassunta nelle parole del rettore Matteo Lorito: «Quello che presentiamo oggi è un servizio che ci hanno chiesto e ci chiedono continuamente gli studenti». L’università federiciana parte così dall’ascolto per fornire un importante supporto a quella che negli ultimi anni, specialmente nel post Covid, «è diventata un'esigenza evidente». «Purtroppo – ricorda il rettore federiciano - la cronaca è piena di studenti universitari che esprimono un malessere psicologico che può arrivare anche ad estreme conseguenze».

Il malessere psicologico giovanile, in special modo quello che coinvolge gli studenti universitari italiani sottoposti a stress di ogni ordine e grado, è difatti un’emergenza a tutti gli effetti. Ad evidenziarlo, oltre ai terribili e sempre più frequenti casi di suicidio tra giovanissimi che hanno coinvolto negli anni anche diversi iscritti della stessa università napoletana, sono i numeri registrati dal centro SInAPSi - lo sportello della Federico II aperto a studenti e studentesse che si sentono esclusi dalla vita universitaria trovandosi ad affrontare le tante problematiche legate ai fenomeni disagio ed esclusione – dove al momento sono già seguiti addirittura 4mila studenti.

«Veniamo da anni complicati – chiarisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, prima di firmare l’accordo siglato ad otto mani insieme al Direttore Generale del Policlinico Federico II Giuseppe Longo e il Direttore Generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva – la nostra società è diventata talmente competitiva, talmente ossessionata dal successo, che si sta determinando una tensione di vita a volte insostenibile per i nostri ragazzi». Motivo per cui «abbiamo deciso con la Federico II – prosegue il governatore - di mettere in piedi un altro servizio aggiuntivo sulla psicologia, ascoltando la richiesta dei giovani e le loro difficoltà. Siamo partiti come Regione unica in Italia con un accordo con l'Ordine degli Psicologi per avere 150 psicologi in tutti i distretti della Campania e oggi accresciamo questa nostra offerta, dedicandola specificamente ai ragazzi delle università, nel nostro caso la Federico II, sia in termini di consultazione sia in termini di presa in carico di ragazze e ragazzi che hanno problemi più seri».

Quello partorito a Palazzo Santa Lucia rappresenta difatti uno sforzo unico in Italia, una cura vera e non un cerotto, per rispondere a un tema di rilevanza nazionale che permetterà - e non è un tema di secondo piano - di favorire il completamento del percorso di studi degli studenti più a rischio.

«Non c’è salute senza salute mentale – evidenzia il Dg dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva - il supporto per garantire il benessere psicologico dei nostri giovani è un servizio molto importante nonché una delle mission del nostro Asl. Dopo aver ristrutturato il dipartimento di salute mentale e assunto tante professionalità come psicologi, psichiatri e psicologi di base, oggi ci sentiamo pronti a firmare questo protocollo che abbiamo chiamato “Progetto di alleanza” tra le istituzioni per poter garantire a studenti e studentesse di intercettare eventuali bisogni di salute mentale per essere sempre al loro fianco accompagnandoli in un percorso di recupero».