Sabato 1 Giugno 2019, 20:55

Hanno sversato pneumatici proprio al centro della strada, al punto che gli agenti della polizia municipale hanno dovuto interdire la circolazione alle auto. Accade a Palma Campania dove in periferia, così come in altre zone del territorio vesuviano e nolano, continuano ad imperversare gli incivili. Questa volta ignoti si sono disfatti di pneumatici e materiali vari lasciando i rifiuti proprio in mezzo alla strada: lo sversamento ha costretto alla chiusura momentanea di via Ponte di Ferro, nel collegamento che va da via Tavernanova a via Striano. Si tratta di una strada piuttosto lontana dal centro abitato: per questo i disagi per gli automobilisti sono stati minimi. Resta l’allarme degli sversamenti illegali, che avvengono in diverse ore del giorno e della notte. A segnalare l’episodio sono state la guardie ambientali, che sono andate sul posto ed hanno provveduto ad isolare i rifiuti. Da tempo le guardie ambientali di Palma Campania si battono per evitare sversamenti e tenere pulito il territorio, con pattugliamenti continui e molti interventi. Si procederà ora al protocollo previsto per la rimozione e al ripristino dei luoghi