Massa Lubrense, individuati e denunciati i responsabili dello sversamento in mare

Individuati e denunciati i responsabili dell’illecito sversamento in mare di sostanze chimiche e residui di prodotti edili in località San Montano. Nell'ambito dell’attività di vigilanza e controllo del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia, diretto e coordinato dal capitano di fregata, per la tutela dell’ambiente e della costa della Penisola Sorrentina, ieri, al termine di una lunga attività d’indagine, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense, agli ordini del maresciallo, hanno individuati e denunciati alla competente Autorità Giudiziaria i responsabili dello sversamento in mare delle sostanze chimiche e dei residui di prodotti edili che aveva letteralmente colorato di bianco il tratto di mare in località San Montano del Comune di Massa Lubrense, in piena Area Marina Protetta di Punta Campanella.L'iniziativa avviata in seguito ad una segnalazione del cinque maggio scorso alla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia in merito ad uno sversamento di materiale edile (pittura e solventi) nella zona di San Montano. Successivamente venivano acquisite, tramite Facebook, alcune foto che confermavano l’illecito versamento in mare. Nel corso di un sopralluogo il personale dell’Ufficio locale marittimo di Massa Lubrense accertavano la presenza di una macchia (presumibilmente pittura bianca) in acqua che, rispetto alla segnalazione originaria, si era notevolmente dissolta lasciando in superfice una lieve iridescenza. «Le attività di controllo e vigilanza sul litorale di competenza continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni, trattandosi di pattugliamenti non sporadici ma programmati nell’ambito della pianificazione operativa avviata in tutta la, al fine di tutelare l’ambiente e l’ecosistema marino, che proprio in questo periodo ha visto un miglioramento dello stato delle acque a seguito del “lockdown” consequenziale all’emergenza Covid19».. "Ringraziamo la Capitaneria con la quale abbiamo uno storico e proficuo rapporto di collaborazione - dice il presidente del Parco Marino,- I miei complimenti al comandante Savarese e al maresciallo Provenzano per il pragmatismo che hanno fin da subito messo in atto nelle loro azioni."Esprime soddisfazione anche il direttore del Parco,:" Bisogna colpire con determinazione quanti continuano ad inquinare e deturpare il mare. Un plauso alla Capitaneria di Porto per la rapida risposta all'increscioso episodio accaduto all'interno dell'Area Marina Protetta".