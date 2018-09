Sversano rifiuti nel tunnel: fotografati, scatta la multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Settembre 2018, 11:57

POZZUOLI - Sono stati beccati dalle telecamere mentre sversavano rifiuti, trovandosi di fronte la prova inconfutabile della loro responsabilità: i fotogrammi finiti poi nelle mani della polizia municipale. È stato dunque grazie alla tecnologia che in due sono stati identificati e multati dai caschi bianchi. Teatro dell'ennesimo gesto di inciviltà una delle piazzole di emergenza all'interno del tunnel Monte Corvara a Pozzuoli, 1951 metri di galleria più volte chiusa al traffico proprio per permettere la rimozione di rifiuti abbandonati in gran quantità. Questa volta, a finire nei guai, sono stati una donna di Pozzuoli e un uomo residente a Napoli. La prima si era liberata di un bustone con residui della festa di compleanno della figlia; il secondo si era invece disfatto di una culla di legno. Ad osservare le loro gesta speciali fotocamere, dette «fototrappole», munite di un sensore capace di cogliere ogni minimo movimento. All'approssimarsi dei veicoli sui quali viaggiavano i due poi sanzionati, è iniziata la sequenza di foto. Nitidi i fotogrammi dai quali si è potuto facilmente risalire ai responsabili, dai numeri di targa delle loro auto alle fattezze dei volti, nonché alla stessa natura dei rifiuti abbandonati.