Venerdì 3 Maggio 2019, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 12:58

6 autolavaggi chiusi e altri 5 sanzionati per oltre 10mila euro: è il risultato della campagna di repressione contro i reati di sversamento illecito di ogni sorte di rifiuti organizzata dalla Stazione Carabinieri Forestale di Roccarainola per la tutela della matrice suolo e sottosuolo nel territorio di Poggiomarino e dell’agro rurale limitrofo. I militari del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato ben 6 attività di autolavaggi che risultavano avere gravi irregolarità nella documentazione o erano totalmente abusivi. 4 di questi sversavano i propri rifiuti speciali direttamente nel sottosuolo privi di qualsiasi forma di depurazione acque ed autorizzazione allo scarico con potenziale compromissione della falda acquifera. Due autolavaggi smaltivano in vasca ma senza comprovare né tenuta della stessa né alcuna documentazione relativa ad un solo smaltimento nel corso dell'anno. Altre 5 attività di lavaggi auto sono state sanzionati amministrativamente per un totale di 10.000 euro di sanzioni.Nel corso del mese sono state poste anche sotto sequestro penale inoltre, due carrozzerie con gravi conformità sotto il profilo degli smaltimenti rifiuti speciali ed una officina di riparazione autoveicoli. Oltre alla chiusura penale sono state erogate 17mila euro di sanzioni amministrative. Complessivamente sono 9 le attività chiuse, 7 sanzionate e 11 le persone deferite alla Procura della Repubblica competente. E' stato inoltre deferito all'Autorità Giudiziaria anche un gestore di autolavaggio che, nonostante i sigilli, continuava ad operare. Una posizione aggravata dal fatto che il gestore era anche custode giudiziario di quanto sequestrato, le pene previste arrivano fino a 5 anni di reclusione per il custode che viola i sigilli.La filiera individuata con un filone investigativo che nasce dall'osservazione di pezzi di carrozzeria e ogni sorte di rifiuto abbadonati nelle campagne del vesuviano. E la conseguente "caccia" alle attività sommerse: Terra dei Fuochi , e non solo, si combatte con l'emersione del nero. Un'attività che é valsa alla stazione dei carabinieri gruppo forestale Roccarainola, anche il compiacimento del comandante generale dei carabinieri Cutfaa (comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) generale Angelo Agovino come "stazione dei carabinieri forestali con l'attivitá più prolifica e variegata in Italia". Attività supportata dai numeri: un dato complessivo operativo che nel 2018 ha registrato 334 controlli; 234 persone controllate; 73 reati accertati; 66 persone deferite, 3 quelle arrestate. 49 sequestri penali effettuati e 66 indagini di iniziativa su una vasta area composta da 14 comuni della provincia di Napoli (Roccarainola, Cimitile, Camposano, Cicciano, Tufino, Comiziano, Casamarciano, Visciano, Liveri, Carbonara di Nola, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, Poggiomarino, Striano), per una popolazione di oltre 100mila abitanti e due Procure della Repubblica di riferimento: Nola e Torre Annunziata.