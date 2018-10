Svincoli chiusi per rifiuti nel Napoletano: l'ombra dell'ecomafia delle Statali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Ottobre 2018, 09:56

Asse mediano, Doppio Senso, Strada degli Americani, Circumvallazione esterna, Sannitica, via San Salvatore, Perimetrale di Scampia, via Argine. Strade provinciali e statali, o urbane a forte percorrenza, che qui piace identificare con il nome «popolare». Eccoli i nostri svincoli micidiali, rampe e raccordi tutti curve dove ai pericoli dell'alta velocità e della scarsa illuminazione si aggiunge il mostro dell'immondizia.Ai lati delle carreggiate un muro di rifiuti. Tanto imponente che l'unica soluzione è chiudere al traffico in attesa di bonifica: accade a Casoria, sulle vie d'accesso e uscita dalla Circumvallazione esterna. Perché qui c'è di tutto, roba bruttissima da vedere e ancora peggio se ci respiri accanto, frigoriferi e materassi, carcasse d'auto bruciate, pneumatici, scarti dell'edilizia, residui di vernici. E amianto quanto ne vuoi, così come veleni che sgorgano da fusti non meglio identificati.Il tour nello scempio parte da via San Salvatore, tra Afragola e Casoria, porta d'accesso verso le cittadelle del bricolage e dell'arredamento low cost. Pneumatici e carcasse d'auto bruciate sono elemento del panorama, così come i rom del vicino campo (abusivo) che frugano nell'immondizia in cerca di qualcosa da rivendere.