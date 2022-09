Svincolo Ikea e un canile: Masseria Ferraioli sepolta dalle colate di cemento

Oltre allo svincolo, anche un canile. Non c'è pace per la Masseria Ferraioli, il bene sottratto al clan Magliulo di Afragola, che per estensione è il più vasto dell'intera Città Metropolitana. La struttura, affidata a un pool di associazioni del Terzo Settore, ha già dato in affido a più di 300 famiglie altrettanti orti sociali che ora rischiano di essere seppelliti sotto una colata di cemento per la realizzazione dello svincolo di collegamento tra le autostrade e il megastore Ikea, obbligato, qurst'ultimo, da una sentenza del Consiglio di Stato a farsi carico delle spese dei lavori. L'ultima tegola, la realizzazione di un canile, è arrivata ieri mattina: ne ha parlato Antonio Pannone, sindaco di Afragola, nel corso di un incontro con alcuni candidati al parlamento, ministro della Salute compreso, ospitati nei locali del bene confiscato. In risposta alle richieste degli esponenti politici di procedere a una revisione del progetto della sopraelevata che tenga conto delle esigenze e delle attività della Masseria, Pannone, nel ribadire che lo svincolo sarà realizzato «così com'è stato progettato», ha annunciato la decisione di costruire in questi stessi spazi un canile municipale. Una scelta che farebbe risparmiare al Comune di Afragola, in dissesto finanziario, circa 260mila euro all'anno, che ora sono da corrispondere al Comune di Caivano per le spese e il mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale.



La polemica si è subito accesa. A cominciare dal consigliere comunale di opposizione Antonio Iazzetta che in una nota stampa scrive: «Il riferimento al canile fatto da Pannone oggi è stato come un fulmine al ciel sereno perché, nei fatti, riprende un progetto dell'amministrazione Nespoli. Afragola ha tanti terreni confiscati alla camorra. Perché fare riferimento al canile mentre si discuteva della necessità di salvaguardare la Masseria Ferraioli cambiando il progetto dello svincolo autostradale? Non vorremmo - conclude il comunicato - che sia un primo passo per far venire fuori le vere intenzioni di un'amministrazione che, al momento, sta difendendo l'esperienza della Masseria solo a parole, perché svincolo e bene confiscato possono convivere, ma non con il progetto esistente».

Raggiunto per telefono, Giovanni Russo, responsabile del bene confiscato ha così commentato: «La Masseria Ferraioli non chiede che non si faccia lo svincolo, ma di fare in modo che questa opera non pregiudichi l'esistenza del bene confiscato della Città di Afragola che da marzo 2017 ha iniziato il suo percorso di riscatto. Le istituzioni locali - sottolinea Russo - dovrebbero dire con semplicità e chiarezza che, se lo svincolo è importante per la città, altrettanto importante è il valore sociale che esprime la Masseria Ferraioli. Troppo spesso invece sentiamo dire parole poco chiare sulla svincolo e sull'avanzamento del Pon Legalità che attende da giugno 2018 di essere completato. Piuttosto gli amministratori locali e tutti i cittadini dovrebbero avere consapevolezza che cemento e sviluppo troppo spesso richiamano il malaffare».