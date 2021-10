Symposium su Salute e Sicurezza con il nuovo capo dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Napoli

Il nuovo capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli, Giuseppe Cantisano, interverrà alla terza edizione dell’“HSE Symposium - Health, Safety and Environment Symposium – organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’Associazione Europea per la Prevenzione, dall'Inail Direzione Regionale Campania, dal Fondolavoro e dall’Ente Bilaterale Nazionale Ebilav.

Il dr. Giuseppe Cantisano, così come già illustrato ieri alla Conferenza di apertura del 9° CSRMed del Salone Mediterraneo sulla Responsabilità Sociale Condivisa, interverrà sulle nuove norme introdotte dal decreto-legge fiscale del 21 ottobre 2021 – inasprimento delle sanzioni per le violazioni in materia di vigilanza e della disposizioni ivi previste per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Simposio nazionale, che avrà luogo nell’Aula Magna di Biotecnologie del Policlinico Federico II di Napoli (via Tommaso De Amicis 95) darà l’opportunità a giovani studenti, ricercatori e addetti ai lavori partecipanti al “concorso per idee” attivato da HSE Symposium, di presentare progetti e proposte di innovazione sul tema Sicurezza Lavoro e mettere in rete le università italiane. La Tavola Rotonda tra istituzioni, atenei, società civile, organi ispettivi, parti sociali ed aziende verterà sul tema "lavoro sicuro". Per la partecipazione occorre registrarsi sul sito: https://hsesymposium.it/.