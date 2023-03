«Oggi, 10 marzo 2023, è l'ultimo giorno di convenzione. Da domani 11 marzo solo prestazioni private». Il cartello affisso due giorni fa all'ingresso del Centro di analisi Basile del Rione Alto non lascia dubbi. Il budget mensile assegnato alla struttura è esaurito. Le indagini si fanno solo a pagamento. Tra i pazienti all'ingresso c'è chi si lamenta, chi chiede, chi si informa, chi si rassegna e torna indietro. Chi, ancora, prova a chiamare altre strutture accreditate della zona del Vomero e Arenella ma con scarsa fortuna. Pochi quelli che decidono di raggiungere il Monaldi o il Policlinico. I tetti di spesa mensili e per singola struttura convenzionata, per erogare prestazioni di analisi di laboratorio, diagnostiche (tac, ecografie, radiografie ecc,) e visite specialistiche presso le strutture convenzionate, è una spada di Damocle posta su molte famiglie con cui fare i conti ogni 30 giorni.

Un meccanismo che la Regione ha adottato da oltre un anno, studiato per spalmare su strutture pubbliche e private il gradiente delle urgenze fissate in ricetta e dare così la precedenza, nel pubblico come nel privato, a chi deve fare la prestazione subito. In realtà anche il sistema della codifica delle urgenze in ricetta, che dovrebbe assicurare entro le 72 ore una prestazione da ottenere immediatamente o entro un mese e fino a 4 mesi, per quelle differibili, finisce per scontrarsi con i tempi biblici degli studi dei medici prescrittori.



Il meccanismo delle prestazioni in convenzione ora s'inceppa. Questo mese è accaduto al decimo giorno. La coperta delle risorse, storicamente corta, è rimasta quasi intatta e distribuirla in pezzetti mensili non ha risolto il fabbisogno ampiamente sottostimato. Mancano all'appello circa 60-70 milioni di euro che la Regione non può assegnare anche per i vincoli, ancora in piedi, del Piano di rientro. Il budget di cui dispone ciascuna struttura per erogare prestazioni sanitarie a carico del sevizio regionale pubblico, è insufficiente e quasi tutte le strutture, al centro come in periferia esauriscono il budget prima della metà del mese. A poco serve anche indicare l'urgenza in ricetta oppure attingere al 10 per cento di tolleranza per i pazienti più fragili che spalmato su un anno si trasforma in una strettoia impraticabile. Correttivi? Si è provato a metterli in pista a più riprese ma non basta la manciata di milioni in più assicurati dal ministero della Salute sulla voce "riduzione delle liste di attesa" a garantire significativi miglioramenti. Per malati anziani e fragili è un disagio importante che fa lievitare la spesa privata delle famiglie.



Un accordo con il comparto sanitario privato, i laboratori e le cliniche. Così Vincenzo De Luca vuole affrontare la battaglia per la riduzione delle liste d'attesa, un problema drammatico per molti cittadini. In una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia, il governatore spiega la sua ricetta: «Realizzeremo un accordo con il comparto sanitario privato e un accordo con le farmacie per le prenotazioni per poi riversare tutte le prenotazioni sulla Centrale unica di prenotazione. Poi vogliamo definire un ambito territoriale di garanzia. A Napoli, ad esempio, suddividiamo la città in tre ambiti e in ognuno di questi c'è una struttura pubblica, ma anche le strutture private, in grado di erogare le prestazioni. Quindi, se il pubblico non ce la fa, il cittadino avrà il tempo di prenotazione adeguato per una struttura di laboratorio o clinica privata a cui rivolgersi». Tempi? «Qualche settimana» - dice De Luca - per raggiungere le intese. Ma non solo. Arriva anche una modalità per verificare quanto davvero le liste d'attesa si accorceranno con questo sistema: il cruscotto regionale. Un monitoraggio trimestrale, verificabile da tutti i cittadini per ognuna delle 69 prestazioni ambulatoriali individuate dal piano nazionale delle liste d'attesa: il colore rosso significherà che per quel tipo di prestazione meno della metà è stata offerta nei tempi previsti, quello giallo che ci si attesta tra il 50% e l'89% e quello verde che si va oltre il 90%. Insomma, la sfida è aperta. Le responsabilità delle liste d'attesa lunghissime, però, per De Luca sono chiare: «È colpa del Governo. Se non c'è il personale e non ci sono le risorse, come si svuotano le liste di attesa? Dobbiamo avere il personale dedicato a queste attività».



Nella giornata di ieri, De Luca ha anche presentato i risultati ottenuti sul fascicolo sanitario elettronico: «Siamo oggi la prima Regione d'Italia, il 92% dei referti viene riversato sulla piattaforma digitale», dice orgoglioso. Sulla piattaforma Sinfonia i cittadini e i medici potranno avere in tempi immediati la fotografia della situazione sanitaria di un paziente, ovviamente sempre su autorizzazione del paziente tutelando la privacy». Infine dal governatore una battuta sul concorso flop al Cardarelli: «Il pubblico è poco attraente per ragioni culturali e retributive». E sulle aggressioni al personale sanitario propone «pene più severe per i reati commessi all'interno degli ospedali».