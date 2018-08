Martedì 14 Agosto 2018, 14:34

L’inseguimento per bloccare una Fiat Panda con due persone a bordo è partito da via Marina intorno alle 6 di stamani. L’utilitaria non si ferma all’alt imposto dalla pattuglia di servizio sull’arteria che taglia la città costeggiando il mare, direzione San Giovanni. Scatta l'allarme e parte l’inseguimento della panda da parte della volante dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli, subito affiancata da un’altra volante. In questi giorni a cavallo del ferragosto sono infatti intensificati i controlli soprattutto nelle aree a maggiore presenza di turisti.La Panda imbocca a tutta velocità la rampa di via Marina che conduce allo snodo autostradale e si dirige lungo la bretella di raccordo con la Napoli – Roma. A questo punto viene impegnata anche una volante della stradale della sottosezione di Napoli nord nel tentativo di bloccare l’auto con le due persone a bordo che intanto si dirige verso la Napoli- Canosa. All’altezza di Pomigliano d’Arco svolta repentinamente verso l’uscita dell’asse mediano, qui avviene il tamponamento con il coinvolgimento di due volanti. L’inseguimento continua fino a località Gaudello nel territorio di Acerra dove l’auto viene finalmente bloccata.Alla guida un giovane pregiudicato per rapina in evidente stato di alterazione psico fisica dovuta all’alcol che, una volta sceso dalla macchina, comincia a colpire con calci e pugni la volante. Al posto passeggero invece una ragazza rimasta illesa. L’uomo viene bloccato e condotto subito alla clinica Villa dei Fiori per le prime cure del caso. Alle cure dei medici faranno ricorso anche quattro poliziotti rimasti feriti durante il tamponamento. La ragazza viene condotta al commissariato San Ferdinando mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento, lesioni e resistenza