Torre del Greco: tana di topi nei cassonetti dei rifiuti. L'ira dei residenti: "Che schifo"

Martedì 14 Agosto 2018, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Una tana di topi con ratti davvero di grosse dimensioni all'interno dei cassonetti dei rifiuti. Accade in via Maresca a Torre del Greco, nel rione Vesuviana, popoloso quartiere a due passi dal centro storico: come raccontano le foto e i video girati dal presidente del comitato di quartiere e diffusi sui social network, l'emergenza rifiuti si è trasformata in allarme igienico-sanitario. Da diversi giorni alcuni topi hanno creato una tana proprio nei cassonetti dell'immondizia e bivaccano con l'umido che si sta accumulando in queste ore a terra."Escono in pieno giorno, sono enormi, è una vergogna - tuona Giuseppe Demino, presidente del comitato di quartiere La Vesuviana - Ho chiesto una derattizzazione e una disinfestazione urgente già da una settimana ma non ho ricevuto risposta. Siamo ben oltre la crisi, siamo ormai a un passo dall'epidemia. E' uno schifo, nel 2018 con i cittadini che pagano le tasse regolarmente, non si può permettere che accada tutto questo". Torre del Greco ormai da un mese è ostaggio dell'emergenza rifiuti: centinaia di sacchetti invadono le isole ecologiche e la spazzatura si accumula anche in strada, nelle piazze, sui marciapiedi.