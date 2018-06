Venerdì 22 Giugno 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 11:44

Debiti estinti in cambio di promesse di denaro, procedure di rateizzazione ritenute irregolari, tangenti in cambio di favori. E una serie di accessi abusivi nel sistema informatico del Comune di Napoli. Sono queste le accuse che spingono la Procura di Napoli ad indagare su due esponenti di un settore strategico del Municipio - parliamo dell’ufficio Tares di Palazzo San Giacomo - ma anche nei confronti di commercialisti, commercianti, avvocati, titolari di laboratori di analisi e di supermercati sparsi in mezza Napoli. Una inchiesta giunta a un doppio approdo: da un lato la Procura chiude le indagini, in vista di una probabile richiesta di processo a carico degli imputati; dall’altro, si attendono gli esiti di un appello della stessa Procura, che ha chiesto gli arresti per alcuni indagati, dopo un precedente rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari.Ma andiamo con ordine, a partire dalla posizione dei due pubblici ufficiali. Sotto inchiesta finiscono Gennaro Bocchetti e Giovanni Favarolo, che vengono ritenuti responsabili di condotte sospette, all’insegna dello schema «soldi o oltre utilità» in cambio di favori. Tra i due, la posizione più gravata è quella di Bocchetti, che risponde anche di alcune ipotesi di accesso abusivo al sistema informatico e di un caso di truffa. Inchiesta coordinata dal pm Valter Brunetti, proviamo a ripercorrere i punti cardine, anche in attesa dell’appello al Riesame del 12 luglio, in cui verrà reiterata una richiesta di arresto a carico di sette indagati.C’è una prima ipotesi di corruzione che riguarda Bocchetti e Favarolo, «per aver istruito procedure di rateizzazione di due cartelle di pagamento del tributo Tares (tariffa comunale su rifiuti e servizi) imposto dal Comune alla società Superò srl (cartella di pagamento di oltre 141mila euro) e della società Sugross srl (cartella di pagamento di oltre 20mila euro), per le quali sarebbero state concordate rateizzazioni «in assenza della prescritta polizza fideiussoria o fideiussione bancaria». Per queste pratiche, i due dipendenti comunali avrebbero «ricevuto la somma di 1300 euro», in una vicenda che vede coinvolti anche Francesco Starita, indicato come presunto «intermediario», Antonio Cristiano del 1973 (detto Tony piccolo) e Massimo Marigliano, dipendente del gruppo Cristiano. Tutti i nomi coinvolti sostengono di essere estranei alle accuse e potranno dimostrare la correttezza della propria condotta nel corso del seguito del procedimento. Stessa premessa che vale per gli altri indagati, tra commercialisti, avvocati e privati cittadini che si ritrovano invischiati in questa vicenda.È il caso del commercialista Michele Lo Sardo, che - forte della conoscenza di Bocchetti - avrebbe compiuto un accesso abusivo nel sistema informatico ritenuto non legittimo; del commercialista Antonio Orgiani, coinvolto per un’ipotesi di corruzione in concorso con Bocchetti, per un compenso non specificato; di Emilia Boccia, coinvolta nell’accusa di accesso abusivo in qualità titolare del Centro cardiologico campano mossa a Bocchetti; del commercialista Pasquale Pedicini (coinvolto in una vicenda di corruzione con Bocchetti); di Gennaro Di Vaio, che avrebbe preannunziato «l’arrivo del fioraio» in vista della «cancellazione di una cartella di pagamento»; del commercialista Giuseppe Romano, sempre e comunque accusato di corruzione per ottenere dai due dipendenti pubblici un atto contrario ai propri doveri d’ufficio.