Fascicoli insabbiati, processi nascosti in uno scaffale, tangenti e uso di auto blu per motivi non istituzionali. C'era tutto questo ed altro ancora in un'inchiesta rimasta al palo, bloccata prima ancora di decollare, stroncata dalla sentenza Cavallo, che impedisce (a buon diritto) di usare intercettazioni ricavate da una indagine anticamorra per fatti di pubblica amministrazione.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati