Scandalo tangente per un posto nei vigili a Napoli, l'ira del sindacato: «Un'ignobile truffa»

Sulla tangente di trentamila euro per un posto nella Polizia Municipale a Napoli interviene il, maggiormente rappresentativo della polizia locale nell'intero territorio nazionale, che esprime tutto il suo disappunto a riguardo.«La Polizia Locale di Napoli è composta da persone oneste e rispettose delle Norme, – dichiara il segretario regionale– ancora una volta grazie all’azione di un singolo, la cui identità e appartenenza al Corpo va ancora accertata, una intera Categoria si ritrova, ingiustamente, sotto le luci della ribalta».«Conosciamo bene il modus operandi del Comandante Esposito – prosegue Bonora – e siamo certi che la prova concorsuale si è svolta nella massima trasparenza e regolarità, nel pieno rispetto delle vigenti normative concorsuali».«Siamo altresì fiduciosi – conclude Bonora – che la giustizia farà il suo corso, identificando l’autore di questa ignobile truffa, una mela marcia della nostra società, totalmente estranea alla realtà della Polizia Locale di Napoli, ed all’impegno quotidiano dei suoi oltre 1500 operatori, sempre in prima linea per il rispetto della Leggi e la tutela della sicurezza urbana».