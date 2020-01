Tangenziale di Napoli, stop notturno per verifiche sul tratto Vomero-Camaldoli: date e orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

comunica che, nell'ambito del programma di ispezioni programmato nel mese di gennaio, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tnei seguenti giorni e orari:dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 gennaio. Di conseguenza, sarà chiusa l'entrata della stazione di Vomero, verso Capodichino/autostrade.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Vomero, si potrà percorrere Via Guido De Ruggiero, Via Adolfo Omodeo, Via Pigna, Via Gabriele Jannelli con rientro sulla Tangenziale, alla stazione autostradale di Camaldoli, per proseguire in direzione Capodichino/autostrade. In alternativa all'entrata di Vomero, si potrà entrare allo svincolo autostradale di Camaldoli;dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 gennaio. Di conseguenza, sarà chiusa l'entrata della stazione di Camaldoli, verso PozzuoliIn alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Camaldoli, si potrà percorrere Via Gabriele Jannelli, Via Pigna, Via Adolfo Omodeo e Via Guido De Ruggiero con rientro, sulla Tangenziale, allo svincolo di Vomero, per proseguire in direzione di Pozzuoli. In alternativa all'entrata di Camaldoli, si potrà entrare allo svincolo autostradale di Vomero.