Lavori in Tangenziale a Napoli, tre giorni di stop per la rampa d'ingresso in via Campana

Rimarrà interdetta al traffico per tre giorni la rampa di ingresso della Tangenziale di via Campana, a Pozzuoli, per l'esecuzione di lavori urgenti riguardanti la ridefinizione della sede stradale e la sistemazione dei sottoservizi. Il blocco andrà in vigore da domani sera, lunedì, alle ore 22,00 fino a giovedì, 20 febbraio alle ore 20,00. Nel contempo sarà chiusa al traffico veicolare anche via Fascione tra la rotonda di via Campana e lo svincolo con la variante Solfatara-Arco Felice. Il traffico in ingresso alla tangenziale sarà deviato su Arco Felice oppure su Agnano, mentre il flusso veicolare di via Fascione sarà deviato su via Campana oppure su via Campi Flegrei e viale Europa Unita. I lavori permetteranno di raccordare la struttura stradale in essere con il nuovo sistema di collegamento, realizzato in galleria, tra la tangenziale ed il porto di Pozzuoli. Rimarrà sempre attiva la rampa di uscita della tangenziale di via Campana anche nel corso dei lavori. Ultimo aggiornamento: 19:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA