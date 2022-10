Tangenziale di Napoli, non paga la benzina e scappa: ha 82 auto

Fa il pieno di benzina in tangenziale a Napoli, ma non paga. E scappa a bordo di una Renault Megane. Senza considerare che l'area di servizio è dotata di telecamere: attraverso le immagini di videosorveglianza e controlli incrociati al Pra e al sistema di indagine interforze viene identificato il cittadino romeno, risultato proprietario di ben 82 veicoli, tutti circolanti e senza l'assicurazione obblicatoria per legge: le auto sono risultate in uso a diverse persone.

Non solo. Da una visura alla Camera di Commercio, emerge che l'uomo è titolare di una impresa individuale, adibita alla vendita autovetture e motocicli usati, cessata nel 2020, ma dagli accertamenti effettuati al Comune di Villa Literno lui risulta irreperibile, per «cancellazione anagrafica», a partire dal 2016. Denunciato e sanzionato per complessivi 44.526 euro, procedono accertamenti e sequestri.