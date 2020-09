Tangenziale di Napoli, stop di notte: traffico in tilt e aggressioni

Code di un'ora e mezza in pieno centro, avventure notturne e aggressioni lungo le vie deserte della città nelle ore preferite dai criminali, interi giri a vuoto della zona collinare: i lavori in tangenziale, con le relative chiusure notturne, stanno provocando grossi disagi agli automobilisti in questo inizio di settembre. Anche ieri sera è toccato a centinaia di vetture deviare dal percorso previsto, causa chiusura dalle 22 alle 6 del tratto Capodimonte-Doganella, in direzione Pozzuoli. Stesso destino per la rampa d'ingresso di via Cilea, off limits dalle 21 alle 6 fino al 12 settembre. «Si tratta di chiusure ravvicinate programmate che fanno parte di una campagna di indagine finalizzata in particolare a interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie - spiega Tangenziale - Abbiamo organizzato tutte le chiusure in orario notturno, così da avere un impatto sul traffico molto limitato».

I disagi però restano. E resteranno anche nei prossimi giorni. A parte la già citata rampa di via Cilea, fino al 9 settembre l'ispezione toccherà la Galleria Monte Sant'Angelo, e dalle 21 alle 7 ci sarà la chiusura al traffico del tratto autostradale Fuorigrotta/Italia '90 in direzione Pozzuoli. Sbarrato anche lo svincolo d'ingresso di Fuorigrotta, sempre in direzione Pozzuoli. Ci si attende dunque un sovraccarico di traffico nella zona di Agnano e su via Cintia, via Terracina e via degli Astroni. Dalle 21 alle 7 del 9 e del 10 settembre avverrà invece la manutenzione della Galleria Solfatara, con la chiusura del tratto autostradale Agnano/Cuma verso Pozzuoli e uscita obbligatoria sempre ad Agnano, di cui sarà chiuso al traffico lo svincolo d'ingresso. Così come la bretella tra via Agnano Astroni e la tangenziale. Passando alla zona collinare, causa lavori al tunnel dell'Arenella, dalle 21 del 10 alle 7 dell'11 è prevista la chiusura dello svincolo in entrambe le direzioni, con relativo sovraccarico di traffico tra via Jannelli e la zona ospedaliera.



La chiusura notturna impatta meno sul traffico, ma i disagi restano eccome. In diversi tratti riasfaltati mancano da giorni le linee di separazione delle corsie. E sono decine gli automobilisti che raccontano l'«odissea in tangenziale - come la definisce- Venerdì scorso non ho visto alcuna segnalazione delle chiusure. Era chiuso il tunnel a Capodimonte, che era quindi lo svincolo obbligato. Il traffico era completamente in tilt, dal Tondo e su via Santa Teresa. Ci ho messo un'ora e trenta minuti solo per arrivare al Museo». «Non è la prima volta che i cittadini si lamentano dei lavori - dicono lo speaker radiofonicoe il consigliere regionale- È capitato in passato anche che, viste le chiusure, si pagasse due volte il pedaggio. Una ragazza ha rischiato di essere rapinata. Invieremo una nota alla società Autostrade, che gestisce la Tangenziale di Napoli, per chiedere spiegazioni su questi continui disagi e che almeno vengano emessi degli avvisi e installate delle segnaletiche informative che tengano aggiornati gli automobilisti sulle funzionalità della tangenziale, l'unica autostrada urbana a pagamento in Europa».

«Questa sarà l'ultima settimana di interventi», dice Tangenziale. Ma come mai non si è approfittato del lockdown, o dell'estate, per eseguire queste manutenzioni? «Durante la quarantena - continua l'azienda - era possibile eseguire interventi straordinari. Le operazioni di questi giorni sono ordinarie, e sono di solito scaglionate nel corso dell'anno. Le ispezioni non sono partite in estate perché ad agosto abbiamo preferito non arrecare disagi all'utenza, soprattutto quella che, in gran numero, si dirige verso il litorale flegreo Non è escluso che, durante l'anno, si chiuderà per poco corso Malta, per pavimentazione e sempre per manutenzioni ordinarie».

